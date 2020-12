‘Te weinig agenten voor boetes Piscaderaparty’

Volgens minister van Justitie Quincy Girigorie is er een kleine groep op het eiland dat zich niet aan de regels houdt. Daar moet tegen opgetreden worden. Een ruime meerderheid houdt zich wel aan de regels, aldus Girigorie. Tijdens de persconferentie van de overheid vanmiddag legde de minister uit waarom afgelopen vrijdag geen boetes werden uitgedeeld aan de meer dan 100 mensen die in Piscadera deelnamen aan een illegaal feest waar alcohol werd gedronken. Volgens Girigorie waren er te weinig agenten om iedereen een boete te geven. Hij gaf aan dat hij graag had gezien dat iedereen een boete kreeg, maar hij zei de beslissing van de politie te respecteren.

Volgens Girigorie zal er ook de komende tijd dagelijks gecontroleerd worden of er sprake is van illegale feesten op het eiland, waar alcohol wordt geschonken. Hij kondigde aan dat er nu wel boetes zullen worden uitgeschreven.