‘Veel eigenaren houden zich niet aan de regels’

Meer dan de helft van de bedrijven die in de afgelopen twee weken zijn gecontroleerd hield zich niet aan de regels en moest worden gesloten. Dat zei hoofd van de Inspectie Ronny Cornelis vanmiddag tijdens een persconferentie. Er zijn 77 zaken gecontroleerd. Bij een kwart was er niets aan de hand. De andere zaken kregen een waarschuwing of een boete, in totaal 41 werden gesloten. In de meeste gevallen vanwege het schenken van alcohol.

Cornelis is teleurgesteld in de houding van winkeliers. Volgens hem geldt een sluiting maar voor één dag. Maar als ondernemers zich keer op keer niet aan de regels houden, kan er worden over gegaan naar langere sluiting.