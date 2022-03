Teatro Luna Blou verkocht

Teatro Luna Blou is verkocht. Een consortium dat onder andere bestaat uit de eigenaren van het naastliggende Keizershof, heeft het theatercomplex in Otrobanda gekocht. Het theater behoudt voorlopig zijn functie. Luna Blou opende in 2003 zijn deuren. Initiatiefnemer is Gouden Kalf winnaar Norman de Palm. In 2017 nam Kas di Kultura het beheer over. De afgelopen jaren is het theater alleen open voor zaalverhuur. Deze week maken de nieuwe eigenaren hun plannen voor de toekomst bekend.