Thuiswerkverbinding mogelijke oorzaak hack bij Centrale Bank

Het programma voor thuiswerkers heeft naar alle waarschijnlijkheid geleid tot een kwetsbaarheid met gevolgen voor het operationele netwerk van de Centrale Bank. Zo blijkt uit een persbericht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Volgens forensisch onderzoek heeft die kwetsbaarheid hackers in de gelegenheid gesteld om toegang te krijgen tot het netwerk van de CBCS. De thuiswerkoplossing was opgezet zodat medewerkers in verband met corona thuis konden werken.