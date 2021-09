“Nieuwe Staten-voorzitter zet zich 100% in”

De nieuwe Staten-voorzitter Charetti America zet zich 100% in tijdens haar functioneren in het parlement. Dat zegt voormalig parlementsvoorzitter en huidig Statenlid voor de PAR Ana-Maria Pauletta in een gesprek met ParadiseFM. Pauletta weet uit ervaring dat het moeilijk is om controle te houden tijdens vergaderingen. Het is natuurlijk wennen, zegt het Statenlid. Maar er wordt wel vanuit de oppositie geprobeerd haar te helpen bij het laten functioneren van het parlement, aldus Pauletta.