Tickets KLM en TUI erg duur met kerst

De vliegtickets van KLM en TUI rond de kerstperiode worden erg duur. Afgelopen jaar gingen de prijzen ondanks de coronapandemie sterk omhoog. Volgens de vliegmaatschappijen heeft dat te maken met de vraag en het aanbod in die periode. Het komt zowel bij TUI als KLM al voor dat bepaalde vluchten helemaal volgeboekt zijn. In het Antilliaans Dagblad zegt Rick van der Pluijm, manager van TUI, dat er in die periode meer vraag naar een vliegtuigstoel op de route Amsterdam-Curaçao is dan dat er aangeboden kan worden. Volgens KLM-manager Dirk Buitelaar doen reizigers er goed aan zo vroeg mogelijk hun ticket te boeken.

