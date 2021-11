Tijdelijke Bijstand Zelfstandige Ondernemers stopgezet

De Tijdelijke Bijstand Zelfstandige Ondernemers (TBZO) en Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) stoppen per 1 oktober. Dat zei minister Ruisandro Cijntje van Economische Ontwikkeling vandaag tijdens een briefing van de overheid. Alle openstaande bedragen zullen tot die datum met terugwerkende kracht worden uitbetaald. Noodlijdende ondernemers ontvangen sinds het begin van de pandemie steun van de overheid om de pandemie te overbruggen. De economie stabiliseert weer en dat is voldoende aanleiding om de regelingen te stoppen, zegt Cijntje.