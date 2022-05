Toeristencijfers april beter dan pre-coronatijd

Ruim 42 en een half duizend toeristen hebben Curaçao in april bezocht. Dat is meer dan in april 2019. Toen boekten ruim 40.000 personen een vakantie naar het eiland. Dit is de tweede maand op rij waar het aantal toeristen het aantal van voor de pandemie overstijgt. Dit meldt het Curaçaose toeristenbureau CTB. De meeste bezoekers kwamen uit Europa. Zo’n 61 procent in totaal. Het merendeel kwam uit Nederland. Ook de Noord- en Zuid-Amerikaanse markten presteerden goed. Zo registreerde Curaçao dit jaar meer Amerikaanse toeristen dan in april 2019. Namelijk ruim 6.600 tegenover 6.200 in april 2019.