Tot nu toe ruim 11.000 aanmeldingen voor Health App

Ruim 11000 mensen hebben zich tot nu toe aangemeld voor de Curacao Health App. Daarvan hebben ruim 8500 hun QR code al ontvangen. Dat werd bekend tijdens de persconferentie vanmorgen. De Curacao Health App is nog niet te verkrijgen, maar aanmelden op de website kan nu al wel . Vanaf dinsdag is een QR code nodig om hoog risico-evenemten zoals feesten en sportwedstrijden te bezoeken. De QR code die je krijgt is ook geldig in andere delen van het Koninkrijk. Je kunt je sinds afgelopen maandag registreren voor de Curacao Health App.

