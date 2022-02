Het is vandaag palindroomdag. De datum 22-02-2022 kun je namelijk ook van achter naar voren lezen. Veel koppels grijpen deze dag aan om te trouwen. Maar liefst achttien echtparen spreken vandaag hun ja-woord uit in Kranshi. Normaal vinden er minder dan vijf huwelijksvoltrekkingen per dag plaats. Wie de boot heeft gemist, krijgt over acht jaar weer een nieuwe kans.

