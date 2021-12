Twee mannen op 1 dag verdronken

Maar liefst twee mannen zijn maandag op Curaçao verdronken. Het gaat om een Curaçaoënaar van 82 en een Amerikaanse toerist van 68 jaar. De Curaçaoënaar is in de baai van Piscadera ter hoogte van De Visserij om nog onbekende redenen levenloos in het water gevonden. Hij behoorde tot een groep die was gaan zwemmen. Zelf was hij niet meegegaan omdat hij niet kan zwemmen. Later werd er bij Playa Piskadó nog een man in het water gevonden die met ee groep was gaan snorkelen. De man werd door een visser in het water gevonden.

