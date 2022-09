Politie op zoek naar twee vermiste personen

De politie is op zoek naar twee personen die als vermist zijn opgegeven. Het gaat om de 32-jarige Stefano Cipollone en de 21-jarige Ivanna Bernadina Martis. Stefano is op 8 september voor het laatst gezien. Hij bracht die dag de auto van zijn moeder terug op Grote Berg. Stefano is onder andere te herkennen aan twee tatoeages. Op zijn rug heeft hij een geel-zwarte feniks en op zijn rechterbovenarm een muzieknoot. Ivanna wordt sinds 4 september vermist. Toen ze het huis van haar moeder verliet droeg ze een witte T-shirt en een blauwe spijkerbroek. Ook is ze te herkennen aan een moedervlek op haar rechterhand en een tattoo op haar rug en bij haar linkervoet. De twee gevallen zijn niet aan elkaar gelinkt. Wie informatie over hen heeft kan bellen naar 917 of de anonieme tiplijn 108.