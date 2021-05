UTS/Flow gaat service verbeteren

Het heeft even geduurd, maar telecombedrijf UTS/Flow gaat de wijken in. Dat schrijft de Amigoe. In verband met de vele klachten is besloten om alles op alles te zetten om te klanten tegemoet te komen, zo heeft het bedrijf bekend gemaakt. De bedoeling is om een betere telecomverbinding en een betrouwbaarder netwerk te leveren. Dat heeft het bedrijf laten weten. Het bedrijf erkent dat sommige klanten al enkele maanden problemen hebben ondervonden met de kwaliteit en levering van de diensten van UTS/Flow. Het bedrijf wil dat aanpakken en begint daarom met een nieuwe campagne.

