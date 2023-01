Vanaf vandaag motorrijtuigenbelasting

Vanaf vandaag kan iedereen zijn motorrijtuigenbelasting betalen. Dat meldt de Belastingdienst. De tarieven zijn hetzelfde als het jaar daarvoor. Voor benzineauto’s uit 2014 of ouder betaal je 271 gulden voor een heel jaar. Vanaf bouwjaar 2015 is het tarief 394 gulden. Dieselauto’s betalen fors meer. Voor een heel jaar leggen zijn ruim 1100 gulden neer. Het is ook mogelijk om voor een half jaar te betalen.

