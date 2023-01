Een van de verdachten van de kunstroof uit Sambil is veroordeeld. De 63-jarige Europese Nederlander kreeg een celstraf van 9 maanden waarvan vier voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar. Samen met nog twee andere mannen ontvreemdde hij in november een schilderij van Merly Trappenberg. De man is ook veroordeeld voor het niet inleveren van een huurauto. Het schilderij is nog zoek.