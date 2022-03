Vandaag beëdiging minister van Justitie

Jurist Shalten Hato legt vandaag de eed af als nieuwe minister van Justitie. Hij volgt Gilmar Pisas op die sinds het aantreden van het kabinet een dubbele functie bekleedde. De ceremonie vindt plaats in het paleis van de gouverneur. De bevolking is uitgenodigd om daarna kennis te maken met de kersverse MFK-minister. Hato is jurist en werkt bij de Toelatingsorganisatie als beleidsdirecteur. Ook vervangt hij bij afwezigheid de directeur van de immigratiedienst.