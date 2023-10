Vandaag moordzaak Boechi voor de rechter

De moord op Boechi wordt vandaag inhoudelijk behandeld voor de rechter. De rechtszaak begint om half tien ‘s ochtends. De rapper die voor een optreden op Curaçao was werd op 9 december voor een truk’ i pan aan de Rooseveltweg vermoord. De twee verdachten Chris Z. en Churendi C. hadden eerder tegenstrijdige verklaringen. Vandaag wordt mogelijk duidelijk wat er echt is gebeurd. Bovendien zal de weduwe van rapper Boechi vandaag gebruikmaken van haar spreekrecht. Ook kunnen de twee een schadeclaim verwachten.