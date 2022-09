Het leven van een groep varkens kwam gisteren in gevaar. Om nog onbekende redenen brak er brand uit bij een varkensstal op Ronde Klip. Even werd er gevreesd dat de varkens het niet zouden overleven. Maar bij de eerste tekenen van vuur braken de beesten uit. Ze bestormden de omheining en zochten bescherming in de struiken. Geen enkele dier raakte daarbij gewond. Foto Vigilante