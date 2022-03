VBC bezorgd over stijgende consumentenprijzen

De economie is nauwelijks hersteld van de pandemie en de volgende ramp dient zich alweer aan. De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) maakt zich zorgen om de snel stijgende consumentenprijzen, waaronder de brandstoftarieven. Ook de daling van de waarde van de euro baart de vereniging zorgen. De waardevermindering kan gevolgen hebben voor het toerisme. Toeristen uit Nederland kunnen hierdoor kiezen om in plaats van op Curaçao, vakantie te vieren in goedkopere Zuid-Europese landen. De vereniging heeft een economisch herstelplan opgesteld met verschillende voorstellen om de economie te stimuleren. Een daarvan is het verlagen van de omzetbelasting en accijns. De regering heeft hierop nog niet gereageerd.