Onderwijsbond DOEN naar de Staten

Onderwijsvakbond Doen is aanstaande woensdag, 16 maart, in de Staten. Om twee uur ‘s middags spreekt de vakbond in de centrale commissie over de huidige situatie in het onderwijs. De vakbond nodigt zowel leden als niet-leden uit om de vergadering bij te wonen. Doen wil hiermee aantonen dat het veld verandering wil. De demotivatie onder het onderwijspersoneel is groot. In de pandemie is er niet in het onderwijs geïnvesteerd. Ook is er geen beleid. Dit drukt zwaar op het personeel. Het onderwijs is volgens Doen in gevaar.