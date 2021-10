Veiligheidsgevoel op scholen positief volgens Inspectie Onderwijs

Het onderwijspersoneel voelt zich over het algemeen veilig op de scholen van Curaçao. Zo staat in de meest recente ‘Staat van het Onderwijs’ van de Inspectie Onderwijs, een rapport dat jaarlijks wordt gepubliceerd. Uit verkennende onderzoeken in samenwerking met 6 schoolbesturen blijkt dat het werkend personeel over het algemeen een prettige sfeer op de scholen op Curaçao ervaart. Wel zijn er enkele knelpunten zoals het tekort aan schoolmaatschappelijk werkers. Daardoor worden sommige problemen met leerlingen niet op tijd en voldoende aangepakt.

