Veiling Art for the Roses naar 18 maart 2023

De veiling Art for the Roses is uitgesteld. In plaats van morgen gaan de 36 kunstwerken nu op 18 maart onder de hamer. De stichting Ride for the Roses heeft vanwege de extreme regenval en ziekte van een van de veilingmeesters besloten het evenement uit te stellen. De expositie is morgen voor het laatst te bezichtigen in landhuis Bloemhof. Wel blijft het hierna mogelijk om online op de kunstwerken te bieden. Reeds gekochte kaarten voor de kunstveiling blijven geldig. Het is ook mogelijk om je geld terug te krijgen. Dat kan via een e-mail naar de organisatie op [email protected] De stichting stort zich de komende tijd volop op de organisatie van de eerstvolgende editie van de Ride, Walk & Swim for the Roses die gepland staat voor zondag 5 februari.