Venezolaanse maatschappijen willen vliegen op Curacao

Venezolaanse luchtvaartmaatschappijen staan in de rij om op luchthaven Hato te vliegen. Dat meldt Amigoe. Vliegmaatschappij Laser wil twee keer per week vluchten tussen Caracas en Hato uitvoeren. Ook Avior en Albatros staan te trappelen om drie keer per week passagiers te vervoeren naar Curaçao. Sinds 3 april is de luchtgrens tussen Curaçao en Venezuela heropend. Vooralsnog gaat het om chartervluchten. Het is de bedoeling dat per 1 mei het algemeen vliegverkeer start. Per 1 juli moet het volledige luchtruim weer open.