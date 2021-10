Venezuela vraagt om Curaçaose aarde voor graf Manuel Piar

De Venezolaanse regering heeft een officieel verzoek ingediend om wat aarde op te sturen voor het graf van de op Curaçao geboren verzetsstrijder Manuel Carlos Piar. Volgens een decreet van de Venezolaanse overheid moet Piar eervol begraven worden in het Nationale Pantheon in de hoofdstad Caracas. Een speciale commissie zal wat grond ophalen uit Otrobanda waar Piar is opgegroeid. Manuel Piar bracht het tot opperbevelhebber van het Venezolaanse leger tijdens de onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje in de 19e eeuw.