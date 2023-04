Vergadering CMC afgelast

De geplande vergadering van de minister van GMN en de directie van het CMC is vanmorgen niet doorgegaan. Dat meldt een kabinetsmedewerker van minister Silvania. Het ziekenhuispersoneel maakte zich zorgen over de volgende salarisbetaling en werd opgeroepen om vandaag te gaan staken. Het personeel is vanmorgen gewoon aan het werk gegaan. De landsbemiddelaar heeft vandaag ook gesproken met de directie van het ziekenhuis samen met zorgvakbond CBV. Doel was de partijen op een lijn te brengen over de hervormingen in de OK. De partijen hebben een mediastilte afgekondigd.

Meer over arbeidsconflict CMC landsbemiddelaar mediastilte salarisbetaling staking werk