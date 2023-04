Abvo weerlegt kritiek MinFin

De minister van Financiën heeft tegen het zere been van de Abvo geschopt. Silvania heeft naar eigen zeggen een doorbraak bereikt in een paar langlopende kwesties. Het zou gaan om de rechtspositie van douaniers, de cao van Fundashon Wega di Number Kòrsou en de reorganisatie van de Belastingdienst. Het beeld dat de minister schept komt volgens de ambtenarenvakbond niet overeen met de realiteit. Zo zou hij hebben gezegd dat de Abvo heeft zitten slapen. Daarmee zaait de minister twijfel over de intenties van de ambtenarenvakbond. Het is volgens de Abvo niet haar taak om wetten te maken, maar om op te komen voor de rechten van haar leden.