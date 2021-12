Verkeerslichten bij monument doen het weer

Na meerdere ongelukken op de ring en talloze gevaarlijke situaties, zijn de verkeerslichten aan de Schottegatweg Zuid ter hoogte van het monument vandaag weer in bedrijf. Vorige week maandag waren alle stoplichten uitgevallen waardoor automobilisten zelf in hebben moeten schatten of ze door konden rijden of niet. Om de stoplichten weer werkend te krijgen is een onderdeel dat kapot was nu weggehaald uit de stoplichtenkast bij Post 5. Wanneer de stoplichten bij dat punt weer zullen werken is niet duidelijk.

