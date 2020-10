Verkoop Wechi start 1 november

De verkoop van de eerste 52 woningen in Wechi zal 1 november van start gaan. Er zijn al 9 woningen gebouwd die direct kunt worden opgeleverd. De meeste koopwoningen in Wechi worden pas gebouwd als er voldoende kopers per straat zijn. De verwachting is dat de bouw van een nieuwe woning circa 6 maanden in beslag neemt. Wechi profileert zichzelf als ‘de stadswijk van de toekomst’. De prijzen voor de woningen in deze zone variëren van 175.000 tot 250.000 gulden.

