Vernielingen landgoed Hato gaan door

De vernielingen van het cultureel erfgoed bij landhuis Hato zijn doorgegaan. Dat meldt de werkgroep Archeologie. Onlangs is de oude weg naar het landhuis opengemaakt. In april constateerde de werkgroep dat de historische graven op het landgoed ernstig beschadigd zijn. Ook de waterputten zijn vernield. Zowel het landhuis met bijgebouwen en graven zijn beschermde monumenten. Minister Cooper beval overheidsbedrijf Curaçao Airport Holding om een restauratiedeskundige aan te nemen. Dat is nooit gebeurd. De deskundige was ook niet op de hoogte van de nieuwe werkzaamheden. Foto Carel de Haseth