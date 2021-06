“Verwachte inkomsten uit nieuwe gokbelasting niet realistisch”

De inkomsten uit het belasten van de Curaçaose gokindustrie zijn niet realistisch en onvoldoende onderbouwd. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. De krant beschikt over een advies van de Sociaal Economische Raad aan het Ministerie van Financiën. Volgens de SER komt er uiteraard geld binnen voor de staatskas, maar is er ook meer nodig voor diversificatie van de economie. Eerder werd bekend dat de overheid een OB-tarief van 9% wil introduceren op de online gaming sector. De overheid verwacht in het eerste jaar 115 miljoen gulden aan inkomsten voor de Curaçaose staatskas.