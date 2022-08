Volgende week benoeming nieuwe notaris

Curaçao telt momenteel negen notarissen. Volgende week moet daar een tiende bij komen. Minister van Justitie is van plan om dan een notaris te benoemen. Dat schrijft de Extra. Volgens de wet kunnen er maar tien notarissen werkzaam zijn. Dat zijn er veel te weinig. Vorige week luidde de makelaardij de noodklok. Door het tekort aan notarissen zijn er grote achterstanden. Het opmaken van een verklaring van erfrecht neemt langer dan een jaar in beslag. Dat is volgens de makelaars te gek voor woorden.