Vrouw loopt snijwonden op van chapi

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond een ruzie plaats tussen twee vrouwen aan de Kaya Elegansia. Toen de politie aankwam rond half twee troffen ze een vrouw aan die helemaal onder het bloed lag met verschillende snijwonden. De vrouw was gewond geraakt door een andere vrouw, die daarbij een chapi, ofwel schoffel, had gebruikt. De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een uur later kon de politie de vermoedelijke dader aanhouden, een 42-jarige CuraƧaose vrouw.