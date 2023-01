Warm onthaal voor Miss Curaçao

Gabriela Dos Santos werd gisteren warm onthaald op Hato. De Miss Curaçao keerde gisteren terug na een succesvolle deelname aan de Miss Universe verkiezing in New Orleans. De Curaçaose beauty eindigde in de top 5. Om dit te vieren organiseert het toeristenbureau aanstaande zondag een parade voor de miss. De bus vertrekt om 5 uur ‘s middags vanuit de F.D. Rooseveltweg en eindigt in het Rif Fort. Daar wordt het succes van Gabriela tot negen uur ‘s avonds gevierd. Iedereen mag daar bij zijn.