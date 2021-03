Weer toeristen op Aruba gewond geraakt bij ongeluk met UTV

Voor de vierde keer in een paar weken tijd is een ongeluk geweest met een UTV-voertuig op Aruba. Twee toeristen raakten gewond, waarvan één vrij ernstig. De toerist raakte door de klap buiten bewustzijn. UTV staat voor ‘Utility Task Vehicle’ en wordt gebruikt om off road te rijden. Veel toeristen huren een voertuig voor een tocht over het eiland. Gistermiddag ging het mis toen de bestuurder om de een of andere reden de macht over zijn stuur kwijt en van de weg raakte. Het voertuig ging over de kop. Op het eiland wordt nu onderzocht wat er moet gebeuren om de veiligheid te vergroten en te zorgen dat er geen ongelukken meer gebeuren met de UTV’s.

