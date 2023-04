Vandaag is het de Werelddag voor de Intellectuele Eigendom. Het thema is vrouwen en intellectuele eigendom: versnelling van innovatie en creativiteit. Intellectuele eigendomsrechten zijn onder andere het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht. Ook op Curaçao wordt bij deze dag stilgestaan. BIP, het lokale bureau voor intellectueel eigendom, feliciteert alle uitvinders, kunstenaars, ontwerpers, muzikanten, auteurs en merkhouders. Vooral vrouwen die actief zijn in de handel, innovatie, wetenschap en kunst worden gemotiveerd om hun creativiteit in te zetten voor zowel hun eigen vooruitgang als die van Curaçao.