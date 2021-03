Uitgerekend op verkiezingsdag kampen Whatsapp, Facebook Messenger en Instagram met een wereldwijde storing. Op de website downdetector komen sinds 13:15 in grote getale meldingen binnen. De oorzaak is onbekend, eigenaar Facebook heeft nog niets laten weten. Het is ook nog onduidelijk of de storing van dit belangrijke communicatiemiddel effect zal hebben op het verloop van de Statenverkiezingen.