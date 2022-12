Werkbezoek Nederlandse minister in teken van klimaatverandering

De Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat is op Curaçao. Gisteren bracht Harbers een bezoek aan de gouverneur. Ook was hij gastheer van een regionale waterconferentie op Curaçao. Hij nodigde de landen van het Caribisch gebied uit om deel te nemen aan de Champions Group conferentie. De Champions Group is een Nederlands initiatief, waarbij deelnemende landen hun expertise delen over klimaatverandering. De groep bestaat uit landen en eilanden die voor grote klimaatuitdagingen staan, zoals overstromingen, droogte, zoetwatertekorten of zeespiegelstijging. Zij zullen de politieke component vormen van het samenwerkingsverband dat officieel opgericht wordt tijdens de VN-Waterconferentie in maart 2023.