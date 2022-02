Woninginbraken vaak rond lunchtijd

Uit de statistieken van de politie blijkt dat veel woninginbraken rond het middaguur worden gepleegd. Vorige week werd er vijf keer bij een huis ingebroken tussen 11 uur ‘s ochtends en 14 uur ‘s middags. Bij al deze inbraken werd geweld gebruikt om deuren open te breken of ramen in te slaan, zo meldt de politie. Vorige week werd er ook 7 keer ingebroken bij bedrijven, dat gebeurt dan vaak in de vroege ochtend tussen 3 en 5 uur.

