Ziekenhuis Aruba staat klaar voor corona patiënten uit Curaçao

Het Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH) op Aruba geeft voorlopig alleen nog zorg aan spoedeisende gevallen en oncologische chirurgie. Dat is een gevolg van de drastische stijging van het Covid gevallen op Curaçao. Het ziekenhuis op Aruba is om hulp gevraagd. ”Als solidair land is er besloten om deze hulp in de zorg te bieden en zodoende de capaciteit voor Covid te verhogen”, zo laat het ziekenhuis weten.

Concreet betekent dit dat daarmee corona patiënten uit Curaçao kunnen worden uitgezonden naar Aruba. Het ziekenhuis op Curaçao is vol en er is geen ruimte meer op de intensive care. Het aantal besmettingen en ziekenhuis opnames neemt flink toe. Door de ‘afschaling van reguliere zorg’ komen er in totaal 30 extra Covid-bedden en 6 extra IC-bedden bij in het HOH. Volgende week heeft het hierdoor 62 Covid-bedden en 22 IC-bedden beschikbaar.