Zwakbegaafde vrouw naar cel voor cocaïnesmokkel

Een Nederlandse vrouw die betrapt was op drugssmokkel vanuit Curaçao moet de cel in. Ze is door de rechtbank in Brussel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De vrouw had zeven bolletjes cocaïne geprobeerd binnen te smokkelen. Volgens haar advocaat had een criminele organisatie misbruik gemaakt van haar goedgelovigheid. De vrouw was in september vanuit Curaçao geland op Brussels Airport. Aan de douanier verklaarde ze dat een man haar op Hato bedreigd had met een vuurwapen en gedwongen had zeven bolletjes cocaïne in te brengen. De rechtbank bevond de vrouw schuldig, maar hield rekening met haar zwakbegaafdheid en de beperkte hoeveelheid drugs die ze bij zich had.