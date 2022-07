Zwakke euro goed voor handel, slecht voor toerisme vanuit Europa

De euro was vandaag voor het eerst in twintig jaar evenveel waard als de dollar. Bij geldwisselkantoren krijg je nu voor 1 euro, 1,82 gulden. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was de euro 2,19 waard. Voor Curaçaoënaars is de zwakke euro goed nieuws. Het maakt een vakantie in Nederland een stuk goedkoper. De lage euro is ook in het voordeel van importeurs die zaken doen met Europa. Maar wie vanuit Europa deze kant op komt, is een stuk duurder uit.

De waardedaling van de euro komt door de sterkere dollar, die in onzekere tijden als een veilige haven wordt gezien. In de huidige tijd van onrust, onder meer door de oorlog in Oekraïne, kiezen beleggers eerder voor zekerheid. Ook wint de dollar aan kracht doordat de rente in de VS dit jaar al enkele keren is verhoogd om de hoge inflatie aan te pakken. De Amerikaanse centrale bank zal de rente deze maand naar verwachting opnieuw stevig opschroeven.