Belastingregeling Curaçao-Nederland gewijzigd

De Rijksministerraad is vrijdag akkoord gegaan met een nieuwe belastingregeling tussen Curaçao en Nederland. De nieuwe regeling moet winstverschuivingen tegengaan. Dat komt erop neer dat winsten belast worden in het land waar de activiteiten worden verricht. De Raad van State moet zich nog over het voorstel buigen. Nederland en Curaçao kennen al sinds 1 december 2015 een belastingregeling. Deze moet voorkomen dat burgers dubbel belasting moeten betalen. Ook werkt het belastingontduiking tegen.