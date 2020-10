CBS met enquête over werkgelegenheid op Curaçao

Vanaf 10 oktober tot en met 1 november houden medewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, een enquête over de werkgelegenheid op Curaçao. Dit is een enquête die het CBS ieder jaar in de maanden september en oktober houdt. Het resultaat van de enquête geeft een beeld hoe groot de werkloosheid is, hoeveel mensen een baan hebben, wat het percentage is van mensen met een baan in vergelijking met de totale bevolking, en het aantal werkzoekenden. De enquête zal telefonisch worden gehouden.

Het CBS houdt regelmatig enquêtes onder de lokale bevolking om informatie te krijgen en aan de hand van cijfers verslag uit te brengen over hoe het land er op sociaal en economisch gebied voor staat. Om de informatie te krijgen en aan de cijfers te komen, stelt het CBS aan de hand van een vragenlijst vragen aan de bevolking over de onderwerpen.