Lichaam gevonden in Parera

Bewoners van de wijk Parera hebben de politie gisteren geleid naar een leegstaand gebouw. In het voormalige SKS-gebouw werd een lichaam aangetroffen. Het lichaam was al in verre staat van ontbinding. Na de ontdekking werd het gebied van onderzoek afgesloten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de persoon op natuurlijke wijze is overleden. Er is dus geen sprake van een misdrijf. Dat heeft de politie bekend gemaakt.

