Financiële steun St. Maarten in gevaar

Volgens de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops is het onzeker of de financiële steun aan Sint Maarten nog wordt voortgezet. Vorige week is er een petitie aan de Verenigde Naties gestuurd namens het parlement van Sint Maarten, waarin wordt gesteld dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan onderdrukking, racisme en kolonialisme door specifieke voorwaarden te stellen voor financiële steun. Knops heeft om opheldering bij de regering van Sint Maarten gevraagd en stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij niet hoopt dat hij de hulp moet opschorten. Maar zolang er geen antwoord komt, behoort opschorting van de financiële steun tot de mogelijkheden, aldus Knops.