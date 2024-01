‘Geen geld uit Groeifonds voor Waterfort Plaza Project’

Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao krijgt geen geld uit het zogenaamde Groeifonds als steun voor het Waterfort Plaza Project. Nederland zal het geld daarentegen besteden aan de verduurzaming van de lokale energievoorziening in de autonome landen. Dat schrijft de Nederlandse minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten vandaag in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Volgens minister Jetten hebben ambtenaren op Curaçao dit al in juni vorig jaar te horen gekregen, maar wordt met de brief formeel op papier gesteld, dat de het Curaçaose pensioenfonds bij de plannen voor het opknappen van het gebied naast Fort Amsterdam geen geld uit het Groeifonds krijgt. Het Waterfort Plaza project betreft een groot project waarbij het gebouw en de omgeving van het voormalige Plaza Hotel in Punda wordt opgeknapt en een nieuwe functie krijgt.