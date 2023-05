Hogere rente bij herfinanciering coronaleningen

De kans is reëel dat bij de herfinanciering van de coronaleningen een marktconforme rente gaat gelden. Dat maakte de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties deze week duidelijk in een Kamerdebat over de Onderlinge Regeling. Daarbij kwam ook de herfinanciering van de leningen aan de orde. Het Antilliaans Dagblad volgde het debat. De leningen zijn destijds aangegaan tegen een rentepercentage van nul. Bij herfinanciering zullen Curaçao, Aruba en Sint Maarten kunnen rekenen op een gunstig percentage als aan de voorwaarden is voldaan. Hoe hoog die rente wordt is nog niet bekend.