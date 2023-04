‘Investeringspakket Coho was een sprookje’

De pot voor ‘economische investeringen’ in COHO was een sprookje. Dat meldt het kabinet-Pisas in een persbericht. Nederland bevestigt dat het financiële pakket voor de uitvoering van de hervormingen onder de Onderlinge Regeling hoger is dan het financiële pakket onder COHO. Er is zelfs sprake van een verhoging van 153 miljoen euro voor de uitvoering van de hervormingen. Berichten die iets anders stellen willen volgens premier Pisas het resultaat van de nieuwe Onderlinge Regeling in diskrediet brengen. Per jaar gaat er zo’n 8 miljoen euro naar elk van de CAS-landen.