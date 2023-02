Opnieuw een claim in Ennia-zaak

Er ligt een claim van 130 miljoen dollar tegen de Nederlandse staat. De claim is ingediend door voormalig Ennia bestuurder Abdallah Andraous. Zijn advocaat Rutsel Martha heeft een arbitrageverzoek ingediend op basis van een investeringsverdrag tussen Libanon en Nederland. Andraous heeft al vierenhalf jaar geen toegang tot zijn eigen vermogen, omdat Ennia door de centrale bank onder curatele is geplaatst. De ex-bestuurder wil een compensatie. Zelf is hij door de rechter op Curaçao veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van meer dan 235 miljoen gulden vanwege wanbeleid.