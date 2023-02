Medisch specialisten in loondienst van het CMC zijn niet blij met de wet normering topinkomens. Ook hun salaris wordt aan banden gelegd. Ze vinden het besluit willekeurig en onevenwichtig en eisen de intrekking daarvan. De Vereniging van Medische Professionals in Loondienst heeft daarom om een spoedberaad gevraagd met de vaste commissie van Gezondheid in de Staten.